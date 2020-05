Após internação, novo exame de Toffoli dá negativo para coronavírus

Pin Compartilhar 0 Compart.

Um novo exame feito pelo presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Dias Toffoli, deu negativo para o novo coronavírus, informou boletim médico divulgado hoje (25) pela assessoria da Corte.

De acordo com o boletim, Toffoli apresentou “melhora considerável” em seu quadro respiratório, depois de ter sido internado no sábado (23) com sintomas de covid-19. O ministro, porém, segue hospitalizado.

No sábado (23), Toffoli foi a um hospital do Distrito Federal para se submeter a uma cirurgia de emergência para a retirada de um “pequeno abscesso”, mas acabou internado para monitorização depois de apresentar sintomas de Covid-19.

O ministro já havia feito um teste para o novo coronavírus na última quarta-feira (20), cujo resultado também foi negativo. O exame, entretanto, voltará a ser repetido “pela possibilidade de falso negativo em função da janela imunológica”, diz o boletim médico assinado por quatro médicos do Hospital DF Star, de Brasília.

Segundo a assessoria do Supremo, Toffoli a princípio ficará de licença médica por ao menos sete dias. Nesse período, o vice-presidente da Corte, ministro Luiz Fux, assume a presidência.

Fux, que mora no Rio de Janeiro, de onde tocava os trabalhos de seu gabinete remotamente, informou já ter se deslocado para Brasília, para exercer a presidência do Supremo a partir da sede do tribunal.

Fonte: Agência Brasil/Foto: Divulgação