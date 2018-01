Apoio a pena de morte no Brasil sobe para 57%, aponta Datafolha

A parcela de brasileiros que apoiam a implementação da pena de morte no país cresceu nos últimos dez anos, segundo uma pesquisa do Instituto Datafolha divulgada no jornal “Folha de S. Paulo”, nesta segunda-feira. De acordo com a consulta, 57% da população concorda com a pena capital. Em 2008, 47% dos brasileiros aprovavam a medida.

O resultado atual empata com os percentuais registrados nas pesquisas de 1993 e 2007, se for considerada a margem de erro de dois pontos percentuais, para mais ou para menos. Naqueles dois anos, 55% dos entrevistados disseram concordar com tal penalidade.

Entre os 2.765 brasileiros entrevistados em 192 municípios nos dias 29 e 30 de novembro do ano passado, 39% foram contrários à punição, 1% se declarou indiferente e outros 3% não souberam responder.

A pesquisa mostrou um apoio maior à punição entre a parcela mais pobre da população. No grupo com renda mensal de até cinco salários mínimos (equivalente a R$ 4.770), 58% se mostravam favoráveis à pena de morte. No entanto, a porcentagem diminuiu para 51% quando os entrevistados recebem entre cinco e dez salários (sendo este último equivalente a R$ 9.540). Quanto ao grupo mais rico, 42% concordam com a execução de peninteciários.

Ainda segundo o Datafolha, os entrevistados com idades de 25 a 34 anos são mais favoráveis à pena capital do que pessoas de outras faixas etárias, de forma que 61% responderam apoiá-la. Já as pessoas com mais de 60 anos compõem o grupo que menos adere à ideia da morte de condenados, totalizando 52%.

Com relação ao gênero, 54% das mulheres ouvidas pela pesquisa aceitam a penalidade, enquanto 60% entre os homens se mostraram favoráveis a ela.

Observando o levantamento sob a ótica das religiões das pessoas entrevistadas, 50% dos evangélicos aceitam a pena de morte. Deste grupo, 45% se mostraram contrários, 4% não souberam responder e 1% são indiferentes quanto ao tema. Entre os católicos, 63% são favoráveis à execução de criminosos, enquanto 34% discordam. Já considerando o grupo dos ateus, apenas 46% apoiam esse tipo de punição.

