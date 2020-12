Ao menos 15 pessoas morrem após queda de ônibus em João Molevade-MG

Veículo caiu de uma altura aproximada de 15 metros.

Um ônibus caiu de um viaduto na BR-381, em João Monlevade, perto da entrada para Dom Silvério, em Minas Gerais. Até o momento, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) e o Corpo de Bombeiros apuram informações sobre a quantidade de vítimas.

Segundo os bombeiros, o ônibus, que, a princípio, seria de turismo, caiu de uma altura aproximada de 15 metros.

De acordo com informações do governo estadual e dos Bombeiros, número de mortes é de 15 e há 29 feridos (até o momento dessa publicação). Onze pessoas morreram no local do acidente e outras quatro, que estavam estado grave, vieram a óbito. Elas estavam no Hospital João XXIII, em Belo Horizonte.

Moradores que enviaram registros do local afirmaram que o ônibus voltou de ré na ponte antes de cair, e quatro pessoas teriam pulado do ônibus antes da queda.

Várias ambulâncias de resgate e particulares já atendem as vítimas no local. Mas a dificuldade está na rede médica regional (Monlevade e Nova Era) suportar a quantidade e gravidade das vítimas.

*Matéria em atualização

Fonte: Metrópoles/Foto: Reprodução Redes Sociais