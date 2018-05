Antes de reajuste anunciado por Temer, governo tira 392 mil famílias do Bolsa Família

O Ministério do Desenvolvimento Social (MDS) desligou 392 mil beneficiados do programa Bolsa Família em abril, um mês antes de o governo federal anunciar reajuste de 5,67% nos valores pagos a todos os cadastrados no programa. O aumento foi divulgado em cadeia de rádio e TV pelo presidente Michel Temer (MDB), na noite desta segunda-feira (30/4). A pasta afirma que a flutuação do número de atendidos é normal.

Com base em dados do MDS, a reportagem informa que o programa atendeu, no mês de abril, 13.772.904 famílias. Elas receberam benefícios médios de R$ 177,71. O valor total transferido pelo governo federal foi de R$ 2,44 bilhões. Em março, o número de famílias beneficiárias pagas era de 14.165.038.Segundo a apuração, esse é o segundo maior corte da história do programa. O maior tinha ocorrido, também na gestão Temer, quando 543 mil famílias foram desligadas entre junho e julho do ano passado.

No mês seguinte, em agosto de 2017, o governo anunciou a inclusão de novas famílias e disse ter zerado a fila de espera de candidatos ao benefício.

Em dezembro, o MDS anunciou pela última vez que a fila de espera do programa estava quitada. “O MDS zerou pela sétima vez a fila de espera do Bolsa Família em 2017. Este mês, 204 mil novas famílias entraram no programa”, informou a pasta, em nota divulgada no dia 11 de dezembro.

A partir daquele mês houve aumento no número de beneficiados, chegando até 14,1 milhões em março – o maior contingente pago desde o início do governo Temer, em maio de 2016.

O Uol afirma que o corte suspende uma sequência de sete meses de alta, iniciada em outubro. O número de famílias pagas com o benefício em abril foi o menor desde novembro do ano passado.

Até então, o segundo maior corte tinha ocorrido entre os meses de janeiro e fevereiro de 2013, após o fim de um recadastramento do governo federal. Naquela ocasião, houve 278 mil benefícios pagos a menos.

Quando foi lançado, em 2003, o programa atendia 3,6 milhões de famílias – a maioria já recebia benefícios menores que foram extintos, como o Bolsa Alimentação, o Vale Gás e o Bolsa Escola.

Exclusões

À reportagem, o MDS afirmou que as “exclusões estão relacionadas aos procedimentos de averiguação e revisão cadastrais, fiscalização, desligamentos voluntários, descumprimento de condicionalidades ou superação das condições necessárias para a manutenção dos benefícios.”

Segundo a pasta, a folha de pagamentos do Bolsa Família “flutua mensalmente em virtude dos processos de inclusão, exclusão e manutenção de famílias”.

Fonte: Metropoles / Foto: Reprodução