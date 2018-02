Anastasia diz não à candidatura ao governo de Minas Gerais

O senador Antonio Anastasia (PSDB) não será mesmo candidato ao governo de Minas Gerais. Ele passou os últimos dias repetindo a decisão, tomada no ano passado, a deputados e lideranças que o procuraram.

O senador deixa claro a interlocutores que já cumpriu o papel partidário ao suceder o então governador Aécio Neves (PSDB), hoje colega de Senado. Àqueles que tentam dissuadí-lo, sob o argumento de dar palanque ao candidato presidencial Geraldo Alckmin (PSDB), Anastasia garantiu total empenho na campanha em Minas, mas não como candidato.

Ou seja, as pressões tucanas não surtiram efeito. Mediante a negativa, o PSDB tomará, até o dia 20 de março, uma decisão sobre os caminhos a seguir. Ou lançará um deputado federal ao governo de Minas, ou apoiará o aliado Dinis Pinheiro (sem partido). Dinis estava de malas prontas para o Solidariedade, porém, o PSDB sonda o ex-deputado sobre uma possível filiação à legenda.

Bolsonaro bomba em SP

Com a possibilidade eminente de prisão, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) perdeu a liderança que mantinha nas pesquisas de intenção de voto, para o Palácio do Planalto em São Paulo. Levantamento do Instituto Paraná mostra que o deputado Jair Bolsonaro lidera todos os cenários. Ele tem 22,3% da preferência do eleitor.

Chama a atenção a posição do governador de São Paulo, Geraldo Alckmin (PSDB). O tucano tem 20,1% das intenções de voto, sendo ultrapassado justamente na base eleitoral. Já Lula está na terceira colocação com 19,7%, empatado tecnicamente com Alckmin, já que a margem de erro é de 2%.

São Paulo possui o maior colégio eleitoral do país e é um Estado estratégico em campanhas eleitorais.

Em dois cenários sem o ex-presidente Lula, Bolsonaro fica à frente, mas em um quadro de empate técnico com o governador. Quando é colocado o nome do ex-prefeito Fernando Haddad (PT), Bolsonaro tem 23,4%, Alckmin 22,1%, Marina Silva 12,3%, Ciro Gomes 6,5% e Fernando Haddad 6%.

Sem o ex-prefeito, Bolsonaro tem 23,5% e Alckmin 23,2%.

Se Lula não estiver na disputa, os votos dele, conforme a pesquisa, migrariam mais para Marina Silva e Fernando Haddad.

O levantamento está registrado no Tribunal Superior Eleitoral sob o número 07021/2018. O Instituto Paraná ouviu 2 mil eleitores de 84 municípios paulistas entre os dias 20 e 25 de fevereiro.

Retomada

A Usiminas confirmou o religamento do Alto forno 1, localizado em Ipatinga, em abril. Conforme a siderúrgica mineira, já são realizados testes de equipamentos e sistemas.

“A Usiminas apresentou bons resultados em 2017 e temos boas perspectivas para 2018. A retomada do Alto-Forno 1 irá fortalecer nossa competitividade e reacendê-lo dentro do prazo previsto demonstra que toda a equipe está engajada na conquista desse resultado”, afirma o presidente da Usiminas, Sergio Leite.

Novos trabalhadores serão contratados para operar o equipamento.

Fonte: Hoje em Dia / Foto: Reprodução