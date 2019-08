Alunos de São José dos Campos ganham 12 medalhas em olimpíada de matemática em Taiwan

Pin Compartilhar 0 Compart.

No início de agosto, uma delegação de São José dos Campos, composta de 14 alunos do Colégio Inspire, seguiram para Taiwan onde competiram na AIMO (Asia International Mathematical Olympiad). A competição terminou hoje, e a equipe joseense volta pra casa com 12 medalhas, sendo três de prata e nove de bronze. A viagem e a participação dos jovens estudantes foram viabilizadas com o patrocínio da DMCard, administradora de cartões de crédito de São José dos Campos.

“Ter a oportunidade de viajar a outro país para representar minha escola e minha nação em uma Olimpíada Internacional é algo imensurável, que com certeza levarei para o resto da minha vida. Fiquei muito feliz ao receber o convite, pois essa experiência agregará novos conhecimentos e vivência de outras culturas. Agradeço muito a Deus, ao Colégio Inspire e aos apoiadores pela oportunidade proporcionada”, conta Gabriel Alves de Souza aluno da 1ª série do Ensino Médio do Colégio Inspire.

No ano passado, a AIMO foi realizada na Tailândia, e dois alunos do Colégio Inspire, que na ocasião também viajaram com apoio da DMCard, retornaram à cidade ganhadores de medalhas, sendo uma de prata e uma de bronze.

O apoio aos alunos do Colégio Inspire está em linha com os valores da DMCard e seu propósito de promover a cultura colaborativa para que as pessoas aprendam mais umas com as outras, tanto dentro da empresa quanto com a comunidade. “A DMCard tem em seu DNA o objetivo de incentivar atividades em que as pessoas possam aprender e viver novas experiências. É uma honra, para nós, participar dessa fase de crescimento desses jovens incentivando que eles se dediquem aos estudos e aprendam interagindo com diferentes culturas.” explica Carlos Tamaki, Diretor Financeiro da DMCard.

Asia International Mathematical Olympiad

Nascida em Hong Kong, a competição é realizada desde 2012 em uma iniciativa conjunta das três melhores instituições mundiais dedicadas ao estímulo do ensino da matemática: Asia International Mathematical Olympiad Union, China Education Research Association e Hong Kong Mathematical Olympiad Association. Trata-se de uma plataforma para estudantes desenvolverem habilidades de pensamento crítico e o intercâmbio de conhecimento, além de promover o desenvolvimento educacional e cultural

Quadro de medalhas dos alunos do Colégio Inspire

Prata: Mateus, Giulia e Gabriel Souza.

Bronze: Ullric, Thalita, Vithoria, Guilherme Toledo, Guilherme Oliveira, Emannuel, Gisele, Gabriel Alves e Augusto.

Sobre a DMCard

A DMCard é uma administradora de cartões private label que nasceu em 2002, em São José dos Campos, interior de são Paulo. A empresa viabiliza a redes de supermercados a possibilidade de oferecerem aos seus consumidores um cartão de crédito de marca própria que, além de aumentar as vendas, fideliza seus clientes.

Denis César Correia, Diretor Executivo da empresa, explica o sucesso e os diferencias da DMCard: “Somos uma empresa especialista em varejo, por isso podemos atender às necessidades específicas do segmento”.

A DMCard nasceu de uma pequena operação de cartões de fidelidade de uma rede varejista. Hoje, possui uma completa e integrada estrutura de administração e processamento de operações, e atua em diversas regiões do Brasil. A empresa já ultrapassou a marca de 2,8 milhões de cartões emitidos para mais de 190 redes e 2.200 lojas, incluindo Sonda, Cobal, Spani, Semar, Royal, Unissul, Docelar, Joanin, Ricoy, Imec, BH, Koch, Paulistão e Althof.

Além do crédito, a DMCard ainda oferece uma poderosa ferramenta de CRM que coleta informações sobre o hábito de compra dos consumidores, permitindo, assim, a criação de campanhas personalizadas e relevantes para os diferentes perfis de clientes existentes.

Com nota alta em qualidade de serviço, a DMCard é uma das únicas empresas de cartões que possui o selo RA1000, garantindo o compromisso da marca em oferecer o melhor serviço para seus parceiros e clientes.

Fonte: DMCard / Foto: Divulgação.