Água Doce apoia entidades beneficentes com ação “Escondidinho do Bem”

A Água Doce Sabores do Brasil irá promover pela primeira vez a ação “Escondidinho do Bem”. Dessa forma, no dia 13 de novembro, 50% das vendas do Escondidinho serão revertidas para uma entidade beneficente local. Considerado o carro-chefe entre os pratos disponíveis no cardápio da Água Doce, o Escondidinho é preparado nas versões tradicional (carne de sol), camarão, frango e bacalhau. A instituição a ser beneficiada será escolhida pelo próprio franqueado, de acordo com a cidade em que atua. Hoje, a franquia conta com 80 unidades espalhadas pelo Brasil.

A ação do “Escondidinho do Bem” também será divulgada em uma das ferramentas utilizadas pelos franqueados da rede, o Wispot. Aos que não conhecem, a ferramenta permite que o Wi-Fi do restaurante se transforme em um canal de comunicação com os clientes, divulgando as mais variadas informações relevantes e promoções da rede como um todo. “Esta é a primeira vez que promovemos esta ação nas unidades da marca. Além de proporcionar opções de bebidas, pratos e petiscos saborosos e com muita qualidade, visamos conscientizar todos os consumidores sobre questões voltadas aos mais diversos temas, como Outubro Rosa, Novembro Azul, Sustentabilidade, entre outros. Também promovemos jantares beneficentes ou reunimos doações de peças de inverno para Campanha do Agasalho e brinquedos para o Dia das Crianças. Tudo isso, para que possamos promover uma integração maior nas comunidades onde atuamos por meio dos restaurantes. Com essa ação pontual, buscamos apoiar entidades locais que precisam de um apoio financeiro”, revela o diretor de franquias da Água Doce Sabores do Brasil, Julio Bertolucci.

Os restaurantes da Água Doce Sabores do Brasil contam com uma proposta moderna. O cardápio robusto é de acento tropeiro, e torna-se destino para famílias e grupos de amigos que buscam fazer de almoços, jantares, happy hours e confraternizações variadas um momento especial de entretenimento. Além do extenso menu de cachaças e drinques, a casa é reconhecida pelo melhor Escondidinho do País, presente nas versões tradicional (carne de sol), camarão, frango e bacalhau. Explorando o conceito rústico, as unidades proporcionam espaço aconchegante aos clientes, com música ao vivo. Já o Água Doce Express, explora o conceito de alimentação rápida em porções individuais. A nova formatação traz opções adaptadas do cardápio original da rede, sem perder o sabor autêntico da culinária brasileira. Hoje são 80 unidades em operação, sendo quatro no modelo Express localizadas em São Paulo (Santana), Tupã, Bauru e Barueri, todas no estado de São Paulo.

Sobre a Água Doce:

