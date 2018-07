Agosto chegará com aumento médio de 4,31% nas contas de água em MG

No mês de agosto se aproxima e com ele chegará o reajuste médio de 4,31% nas contas de água de servidores atendidos pela Copasa. O aumento foi aprovado pela Agência Reguladora de Serviços de Abastecimento de Água e de Esgotamento Sanitário do Estado de Minas Gerais (Arsae) em junho deste ano.

O índice do reajuste é maior que a inflação acumulada entre maio de 2017 e 2018, de acordo com o IPCA: 2,86%.

Segundo o governo, a conta aumenta em cada faixa de consumo conforme a utilização da água nas diferentes categorias: residencial, comercial, industrial ou pública.

Energia

Além do valor da conta de água, os mineiros já estão pagando 23,19 % a mais na conta de energia. O aumento foi aprovado em março deste ano. A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) deve divulgar nesta semana a bandeira tarifária que vai vigorar em agosto. Ou seja, pode vir novo reajuste.

Fonte: Lavras 24H / Foto: Pedro França/Agência Senado