Acordo fechado com PF Marcos Valério fará delação premiada

A Polícia Federal confirmou a delação premiada de Marcos Valério, que promete revelar detalhes do Mensalão do PSDB de Minas. No mensalão do PT, ele foi condenado como operador.

Marcos Valério está preso num prédio, em Sete Lagoas, a 70 quilômetros de Belo Horizonte. A Associação de Proteção e Assistência aos Condenados (Apac) é um tipo de prisão humanizada, em que os próprios presos tomam conta das chaves das celas.

A Polícia Federal pediu à Justiça a transferência de Marcos Valério da penitenciária de segurança máxima para a Apac, por conta do procedimento de colaboração premiada. A PF afirmou que o acordo foi assinado no último dia 6 de julho na sede da PF, em Minas Gerais. E que, no mesmo dia, Marcos Valério prestou depoimento e apresentou vasta documentação.

Por envolver autoridades com foro privilegiado, o acordo foi enviado ao Supremo Tribunal Federal. Em junho de 2016, Valério entregou ao Ministério Público de Minas uma oferta de delação. À época, ele relatou várias situações de corrupção, envolvendo empresários e políticos de vários partidos.

Mas o Ministério Público Estadual não demonstrou interesse. Em um dos pontos, Valério citou irregularidades na campanha à reeleição de Eduardo Azeredo, do PSDB, ao governo de Minas, em 1998.

Azeredo foi condenado no mensalão mineiro a 20 anos e dez meses de prisão, e recorre em liberdade. A Polícia Federal não confirmou o conteúdo da delação fechada agora, mas o advogado de Marcos Valério afirmou que o cliente vai dar mais informações sobre o mensalão mineiro, e vai incluir novos fatos.

Marcos Valério é réu no mensalão mineiro, acusado de usar as empresas de publicidade dele para desviar verbas de eventos e favorecer a campanha de Azeredo.

Em abril, Marcos Valério foi condenado a 18 anos de prisão pela Justiça Federal do Rio de Janeiro, acusado de pagar propina para beneficiar bancos do conselho que analisa recursos contra punições estipuladas pelo Banco Central.

Marcos Valério, o operador do mensalão do PT, está preso desde 2013. Foi condenado a 37 anos e cinco meses por peculato, corrupção ativa, lavagem de dinheiro e pelo crime contra o sistema financeiro.

Marcos Valério usou as empresas de publicidade SMP&B e DNA para comprar o apoio de políticos e partidos aliados ao governo do então presidente Lula, do PT. Só no Banco Rural, Valério movimentou mais de R$ 25 milhões nos anos de 2003 e 2004.

A defesa de Marcos Valério afirmou que não pode dar detalhes sobre a delação para preservar o sigilo.

O PSDB de Minas afirmou que desconhece o teor de declarações atribuídas a Marcos Valério; que estranha que apenas ele tenha incluído fatos novos nas declarações depois da condenação no mensalão do PT, há mais de dez anos; e que é preciso que acusações de delatores sejam sustentadas por provas.

O advogado de Eduardo Azeredo disse que o processo dele deve ser julgado em segunda instância, em agosto; que qualquer outra afirmativa não tem a capacidade de modificar a prova produzida e alterar o julgamento; que mais uma vez Marcos Valério faz uma tentativa de acordo; e que em nenhuma das outras vezes foi dado crédito às afirmativas dele.

Fonte: G1/ Jornal Nacional