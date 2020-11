Acidente em Taguaí é o mais grave em São Paulo nos últimos 22 anos

Acidente ente ônibus e carreta deixou 41 pessoas mortas.

O acidente que provocou 41 mortes na região de Taguaí, no interior de São Paulo, na manhã desta quarta-feira (25) é o mais grave já registrado no últimos 22 anos no estado.

Em 8 de setembro de 1998, um acidente envolvendo dois ônibus, uma carreta um caminhão-tanque provocou a morte de 55 pessoas na rodovia Anhanguera, na região de Araras, também no interior do estado, a 170 km da capital. Os corpos de 39 vítimas tiveram de ser transportados para Anápolis, em Goiás, pela Força Aérea Brasileira (FAB).

O acidente de ontem (26), que deixou, além dos mortos, 11 pessoas feridas, aconteceu por volta das 6h30 desta manhã na altura do km 172 da rodovia.

Um ônibus com o motorista e 51 trabalhadores de uma empresa têxtil teria tentado ultrapassar um veículo quando se chocou de frente com uma carreta, que transportava esterco. A carreta teve a cabine totalmente destruída e foi parar a 20 metros da estrada.

De acordo com os Bombeiros, uma das vítimas foi o motorista do caminhão e as demais, passageiros do ônibus, que transportava mais de 50 pessoas.

Os feridos em estado grave foram transportados por ambulâncias do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para as Santas Casas de Taguaí, Fartura e Taquarituba. Um helicóptero da PM foi usado no resgate de feridos.

A Secretaria de Estado da Saúde informou que está dando suporte no direcionamento dos feridos para hospitais de referência da região. “Os 11 sobreviventes foram levados inicialmente a hospitais de Fartura, Taguaí e Taquarituba. Já foi viabilizada transferência de outros cinco pacientes para serviços mais complexos, sendo dois para o Hospital de Clínicas da Faculdade de Medicina de Botucatu e outros três para a Santa Casa de Avaré.”

De acordo com a Secretaria da Segurança Pública (SSP), as unidades do Instituto Médico Legal (IML) de Avaré, Botucatu e Itapetininga foram acionadas, tendo em vista o grande número de óbitos.

A ocorrência será registrada em Taquarituba. A rodovia estadual, onde ocorreu o acidente, liga os municípios de Taguaí e Taquarituba, próximo à divisa de São Paulo e Paraná. O local do acidente é de curva sinuosa.

Fonte: R7.com/Foto: Reprodução TV Record