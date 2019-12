Acidente com micro-ônibus deixa dois mortos em rodovia de São Paulo

Pin Compartilhar 0 Compart.

Ao menos duas pessoas morreram e outras seis ficaram feridas em um acidente com um micro-ônibus na Rodovia Adhemar de Barros na noite do último domingo (29). O capotamento ocorreu por volta das 22h, no quilômetro 192, sentido norte (interior), na altura de Espírito Santo do Pinhal.

Segundo a concessionária que administra a via, o ônibus que levava ao todo 29 pessoas, estava vindo de Bertioga, no litoral sul, e tinha como destino São João da Boa Vista, no interior de São Paulo. Entre as vítimas fatais do acidente está uma mulher, de idade e identidade ainda não confirmada. A outra vítima segue com sexo e identidade desconhecidas. Ambas tiveram o óbito confirmado no próprio local do capotamento.

Entre as seis vítimas, está uma mulher de 48 anos, que encontra-se internada em estado gravíssimo. Ela foi levada para a Santa Casa de Mogi Mirim. Outras duas mulheres e um homem também estão internados nas Santa Casas de Mogi Mirim e Mogi Guaçu.

Duas crianças, uma menina de sete anos e um menino de dez anos, também estão internadas em estado grave, ambas na Santa Casa de Mogi Mirim. Outras 20 pessoas tiveram apenas ferimentos leves. A Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Mogi Mirim também está sendo utilizada no amparo às vítimas.

O motorista contou aos policiais que o micro-ônibus capotou após ele ter sido fechado por um motorista. A informação ainda não foi confirmada. A concessionária disse que o acidente ocorreu após o motorista perder o controle do veículo e capotar no acostamento.

O veículo fazia parte da empresa turística São João Transportes e Turismo e aparentemente estava com a documentação em dia. Uma das pistas precisou ser interditada por aproximadamente três horas, mas já foi liberada para os motoristas.

Fonte: Notícias ao Minuto/Foto: Polícia Militar Rodoviária/Divulgação