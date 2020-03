Abramet e Abrava lançam guia com recomendações específicas aos caminhoneiros

Pin Compartilhar 0 Compart.

Para orientar os caminhoneiros sobre as maneiras mais seguras e eficazes de prevenção ao novo coronavirus (COVID-19), a Associação Brasileira de Medicina de Tráfego (Abramet) e a Associação Brasileira dos Condutores de Veículos Automotores (Abrava) prepararam um guia com informações sobre a doença. O documento apresenta de forma didática as formas de higienização na boleia, no trato com os demais caminhoneiros, nos ambientes de alimentação e descanso, além de indicar os sintomas e onde procurar ajuda em caso de infecção.

“Como os caminhoneiros são profissionais que não podem parar, temos que orientá-los da melhor forma possível sobre como se proteger da COVID-19. Sabemos que os caminhoneiros sempre estão na ativa e em contato com muitas pessoas. Por isso, é importante passarmos algumas informações básicas para que a chance de contágio deles seja reduzida”, desta o presidente da Abramet, Antonio Meira Junior.

“Essa parceria é essencial e traz informações que a categoria realmente precisa nesse momento. O foco da Abrava é proteger os caminhoneiros em todos os sentidos e esse trabalho certamente será muito válido para ajudar nossos colegas na prevenção à COVID-19”, completa o presidente da Abrava, Wallace Landin Chorão.

Confira aqui o guia de orientação aos caminhoneiros: https://bit.ly/2QWSMOw

Guia de Orientações aos Caminhoneiros Covid-19 – Abramet

Fonte e foto: Assessoria de Imprensa