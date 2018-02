Abertas as inscrições para a OBMEP 2018

As inscrições para a 14ª edição da OBMEP (Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas), a maior competição científica do país, estão abertas a partir desta quarta-feira (21). A OBMEP é realizada pelo Instituto de Matemática Pura e Aplicada (IMPA).

Escolas municipais, estaduais, federais e privadas, com turmas dos Ensinos Fundamental (6º ao 9º ano) ou Médio, podem participar da olimpíada, que, ano passado, reuniu 18,2 milhões de estudantes de 99,6% dos municípios brasileiros.

A inscrição deve ser realizada pelas escolas, por meio do preenchimento da Ficha de Inscrição disponível exclusivamente na página da OBMEP (www.obmep.org.br). O prazo se encerra em 2 de abril.

As provas serão aplicadas nos dias 5 de junho (1ª fase) e 15 de setembro (2ª fase). A divulgação dos vencedores está marcada para 21 de novembro. Premiados com medalha de ouro, prata ou bronze garantem o ingresso em programas de iniciação científica.

Criada pelo IMPA em 2005 e realizada com apoio da Sociedade Brasileira de Matemática (SBM), a competição é promovida com recursos do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações (MCTIC) e do Ministério da Educação (MEC). Ela contribui para estimular o estudo da Matemática no Brasil, identificar jovens talentosos e promover a inclusão social pela difusão do conhecimento.

Estudos independentes já revelaram o impacto efetivo da olimpíada nos resultados de Matemática. Escolas que participaram ativamente da competição, aponta trabalho do ex-presidente do INEP Chico Soares, apresentam melhora no desempenho dos alunos de 26 pontos na Prova Brasil, o equivalente a 1,5 ano de escolaridade extra.

Biênio da Matemática

A OBMEP integra as atividades do Biênio da Matemática Gomes de Sousa 2017-2018. Ao longo deste ano, será realizada uma série de ações nacionais e internacionais que buscam, entre outros objetivos, incentivar o estudo da disciplina, popularizá-la e promover atividades que contribuam para aproximar o público e a Matemática. Entre eles, o mais importante encontro da área, o Congresso Internacional de Matemáticos (ICM, em inglês), em agosto.