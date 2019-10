3ª Corrida do Trigo leva 5 mil pessoas ao Parque do Ibirapuera

Evento ocorreu na manhã de 27 de outubro e reuniu as principais entidades do setor

Com o objetivo principal de incentivar o consumo dos produtos derivados do cereal, tais como farinha de trigo, biscoitos, pão e macarrão, as principais entidades do setor promoveram a terceira edição da Corrida do Trigo, no dia 27 de outubro. A ação, que ocorreu no Parque do Ibirapuera (SP), também celebrou três datas nos meses de outubro e novembro: o Dia do Pão (16/10), o Dia do Macarrão (25/10) e o Dia do Trigo (10/11).

Mais de cinco mil pessoas participaram da prova e puderam conhecer um pouco mais sobre a importância dos carboidratos em uma dieta equilibrada. Os alimentos à base de trigo garantem mais disposição, fornecem vitaminas e minerais essenciais para o funcionamento do organismo, além de auxiliar na prevenção de diversas doenças.

O presidente do Sindustrigo, Valnei Origuela, participou do evento e destacou a importância do consumo dos derivados do grão para a saúde. “Ações como a Corrida são importantes porque esclarecem quanto a real posição do trigo e derivados na questão da saudabilidade. Há muita desinformação sobre o assunto e é sempre fundamental dizer que o trigo faz parte de uma alimentação equilibrada desde sempre e que essa é uma realidade verificada no mundo todo”, avalia.

“Sem dúvida, essa foi a melhor corrida de todas. Muito bem organizado, o evento demonstra que a cadeia do trigo é importante para a alimentação e que o pão não pode faltar na alimentação diária. A Corrida do Trigo, que reúne as principais entidades do setor, deve continuar e crescer, pois com esta ação conseguimos desmistificar as propriedades desse alimento e mostrar que o esporte e uma dieta de qualidade devem fazer parte do dia a dia do brasileiro “, diz Antero José Pereira, presidente do Sampapão e Fundipan.

“Dentro da cadeia alimentar, o trigo é um dos mais importantes alimentos energéticos do planeta. Relacionar este grão com energia e saúde é tudo o que mais queremos. A Corrida do Trigo vem para promover a saúde e o bem-estar”, afirma o superintendente geral da Abitrigo, Eduardo Assêncio.

Claudio Zanão, presidente executivo do SIMABESP, revela que a corrida também foi essencial para promover a união das entidades organizadoras do evento, além de reforçar a ideia de que os alimentos derivados do trigo são essenciais para quem está em busca de mais energia. “Nós temos como obrigação esclarecer que os carboidratos são fundamentais para uma dieta completa e nutritiva”.

A ação foi promovida pela Associação Brasileira da Indústria do Trigo (Abitrigo), Sindicato e Associação dos Industriais de Panificação e Confeitaria de São Paulo e o Instituto do Desenvolvimento da Panificação e da Confeitaria de São Paulo – IDPC (Sampapão), Sindicato da Indústria de Massas Alimentícias e Biscoitos no Estado de São Paulo (SIMABESP) e o Sindicato da Indústria do Trigo no Estado de São Paulo (Sindustrigo), com organização da Yescom.

Fonte: Attuale Comunicação / Fotos: Marcos Vianna “Pinguim”