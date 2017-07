300 hectares destruídos em incêndio no entorno do Parque Gruta da Lagoa Azul em MT

Aproximadamente 300 hectares de vegetação foram destruídos no incêndio no entorno do Parque Estadual Gruta da Lagoa Azul, localizado no Distrito de Bom Jardim, município de Nobres, a 151 km de Cuiabá. O fogo começou na segunda-feira (10) e é combatido pelo Batalhão de Emergências Ambientais (BEA), do Corpo de Bombeiros.

O incêndio chegou a atingir uma pequena parte da área dentro do parque, mas foi contido e está no entorno da reserva, segundo informou o tenente-coronel Paulo André Barroso, comandante do BEA. Onze bombeiros atuam no combate às chamas nesta quinta-feira (13). Eles contam com duas caminhonetes e equipamentos para o combate a incêndios florestais (bombas costais, abafadores, enxadas).

O incêndio foi detectado por imagens de satélite e os bombeiros fizeram sobrevoos para identificar a área afetada pelas chamas. A Secretaria de Estado de Meio Ambiente (Sema) diz que o incêndio teria começado em uma área de assentamento vizinha ao parque.

Os bombeiros avaliam a possibilidade de enviar uma aeronave do Centro Integrado de Operações Aéreas (Ciopaer) para ajudar na operação. O parque O Parque Estadual Gruta da Lagoa Azul, que abriga uma região montanhosa, está localizado no município de Nobres, no Assentamento Rural Coqueiral/Quebó, na região Médio-Norte do Estado. Com mais de 12 mil hectares, o local é considerado um santuário ecológico que recebe todos os dias centenas de turistas que estão à procura de mergulhos em cavernas. Um incêndio, em agosto de 2015, destruiu 25% da área no Parque Gruta da Lagoa Azul. Em outro ‘episódio’, em agosto de 2009, outro incêndio destruiu 80% do parque. Fonte: G1/Natureza