Zé Neto e Cristiano e Dilsinho se apresentam em agosto durante ‘Varginha é Show’

A dupla mais estourada do Brasil, Zé Neto e Cristiano se apresenta pelo segundo ano consecutivo no Varginha é Show nos dias 02 e 03 de Agosto. Além da dupla, tem a apresentação de Diego & Vitor Hugo e do cantor Dilsinho.

Atrações:

Sexta-feira (02/08)

– Diego & Vitor Hugo

– Dilsinho

Sábado (03/08)

– Zé Neto e Cristiano

Setores da festa:

Pista (Não é Open)

Vip (Não é Open)

Prime (Open Bar: Cerveja, Catuaba, Água e Refri)