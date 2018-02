Via Café exibe “Cinquenta Tons de Liberdade”

Cinquenta Tons de Liberdade, um dos filmes mais esperados pelos espectadores em 2018 chegou às telas do Via Café Garden Shopping, na madrugada desta quinta-feira (8). No novo longa, dirigido por James Foley, o casal finalmente supera grandes obstáculos, mas surpresas aparecerão para perturbar a harmonia dos dois.

Cinquenta Tons de Liberdade apresenta o desfecho da história iniciada em 2015, com Cinquenta Tons de Cinza. Superados os grandes problemas, Anastasia e Christian têm amor, intimidade, dinheiro, sexo e um promissor futuro. A vida, no entanto, ainda reserva surpresas para os dois. A milionária trilogia de E. L James traz Dakota Johson e Jamie Dornan encabeçando o elenco, que conta ainda com nomes como Eric Johnson e Kim Basinger.

O Cinemark do Via Café Garden Shopping vai apresentar Cinquenta Tons de Liberdade em sessões diárias e o público da região pode optar por um dos quatro horários: Às 13h50, 16h30, 19h e 21h30. Os ingressos podem ser comprados no site da rede (www.cinemark.com.br) ou nas bilheterias do cinema.

