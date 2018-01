Varginha recebe Festival do Churros

Quem pode resistir a um delicioso churros com camada de açúcar e canela? Varginha recebe, pela primeira vez, o 1º Festival do Churros Gourmet ,de 18 a 21 de Janeiro, quinta-feira a domingo, das 12h às 22h, na Praça do ET, com entrada gratuita. A organização pede à população que se puder levar 1 litro de leite ou 1kg de alimento não perecível para doação à entidades locais.

Serão 06 estandes vendendo mais de 30 opções de churros gourmet, que variam do tradicional ao espanhol (sem recheio, finos e cortados em pedaços), acompanhados de sorvete e muitas outras delícias. Haverá também mais quatro Food TRUCKS vendendo diversas opções salgadas. O evento conta com um Bar central que venderá água, refrigerante, chopp e sucos. Lembrando que as pessoas poderão almoçar e jantar nos food TRUCKS mais renomados do Brasil.

Entre as opções de cobertura estão os tradicionais doce de leite e chocolate, além de novidades como morango, goiabada, Kinder Bueno, KitKat, Ferrero Rocher, M&Ms, Nutella, e Jack Daniel’s.

O 1º Festival do Churros, que tem o apoio da Prefeitura de Varginha por meio da Secretaria de Turismo, é realizado pela Cacau Churros Gourmet e mais 5 churreiros como convidados a fazer os melhores churros para VARGINHA, que organizam o Festival em dezenas de cidades brasileiras. Outros municípios já receberam o evento como Belo Horizonte, Betim, e Uberlândia, em Minas gerais,Piracicaba (SP), Valinhos (SP), Itumbiara e Goiânia (GO) entre outras.

Fonte: ASSCOM / Foto: Reprodução/Divulgação