Varginha É Show Sunset receberá Zé Neto e Cristiano dia 06 de outubro

Em comemoração aos 136 anos, Varginha receberá a dupla Zé Neto e Cristiano no sábado, 06 de outubro.

O Varginha É Show Sunset promete o melhor do sertanejo com a dupla mais estourada do Brasil. Além disso, o evento contará também com o show da dupla Diego e Victor Hugo e dj’s para animar ainda mais a festa, a partir das 17h.

Então marque na sua agenda e convide os amigos. Você não pode ficar de fora dessa!

História da dupla

Os dois nasceram em São José do Rio Preto e moram no mesmo bairro desde criança, e se conheceram ainda com três anos de idade.[2] José Toscano Martins Neto (Zé Neto) sempre esteve envolvido com a música sertaneja raiz, influenciado pela família e tendo como referência duplas como João Paulo & Daniel, Zezé Di Camargo & Luciano e Leandro & Leonardo, Zé Neto enxergava em cada canção um estilo de vida a ser seguido. Irineu Táparo Vaccari (Cristiano) entrou no mundo da música através da igreja, desde criança sempre fez parte de corais.

Em 2011 Zé Neto e Cristiano se juntam na parceria pela busca de um mesmo sonho, cantar. Em 2012, lançaram o primeiro CD intitulado Entre Amigos, que trouxe as participações de Cristiano Araújo, Humberto & Ronaldo, George Henrique & Rodrigo, Zé Ricardo & Thiago e Israel Novaes. Dos barzinhos aos grandes palcos, Zé Neto & Cristiano assinaram no início de 2014 com a WorkShow, escritório de agenciamento artístico que tem em seu cast Henrique & Juliano, Marcos & Fernando, Maiara & Maraísa e Marília Mendonça. Sob os cuidados do empresário musical Wander de Oliveira, os sertanejos seguem os mesmos passos que a dupla que “arrastam multidões”, padrinhos de Zé Neto & Cristiano. No mesmo ano, lançaram o primeiro EP da carreira, que conta com quatro faixas, entre elas, a canção de destaque foi “Bobo Fui Eu”.

Em 2015, a dupla gravou o primeiro DVD da carreira, São José do Rio Preto-SP foi palco de um mega show que contou com a participação de Henrique & Juliano, Humberto & Ronaldo e Marília Mendonça. A partir daí, a dupla ficou conhecida no Brasil inteiro, com os sucessos “Te Amo”, “Eu Ligo Pra Você” e “Seu Polícia” (essa última figurou entre uma das mais tocadas do ano de 2016). No mesmo ano a dupla gravou o segundo DVD em Cuiabá (MT) da carreira intitulado Um Novo Sonho, e no mesmo ano, emplacaram mais um sucesso que foi “Sonha Comigo”, que alcançou a 2ª posição do Brasil Hot 100 Airplay.

