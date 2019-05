Vai Passar Mal e Baile da Gaiola agitam a Disco Hyppe em Pouso Alegre dia 18

No próximo dia 18 de maio, sábado, a partir das 23h, as festas “Vai Passar Mal” e “Baile da Gaiola“ agitam a Disco Hyppe em Pouso Alegre. Até as 8h da manhã, muita música e animação vão tomar conta dos participantes.

A festa contará ainda com uma hora de open bar de Corote de sabores. Serão duas pistas, temáticas, fotografia oficial e interação com prêmios.

Ingressos

Antecipados R$ 25,00

Nome na lista R$ 30,00

Portaria R$ 35,00

Informações e vans

Said Laraia – (35) 99133-4031

Vans saindo de Varginha