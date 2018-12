Vai curtir o Bloco do Urso 2019? A ‘Mansão do Urso’ oferece pacotes de hospedagens imperdíveis

Em 2019, o maior e melhor Carnaval de Minas Gerais completa 20 anos. Para comemorar a data, uma enorme estrutura e grandes shows estão sendo preparados para os foliões. A alegria, diversão, música e muita curtição irão sacudir Santa Rita do Sapucaí.

Entre os dias 02 e 05 de março de 2019, Santa Rita vai ferver com as melhores atrações e foliões do país. Estão confirmadas excursões de vários estados do país para curtir o maior e melhor carnaval de Minas Gerais.

E você ainda não sabe onde se hospedar? Então conheça a Mansão do Urso, a maior mansão do Brasil, que conta com pacotes imperdíveis de hospedagem para curtir todos os dias do evento.

Além disso, a Mansão preparou pacotes com diversos entretenimentos e serviços para os foliões:

Pacotes

Hospedagem

Masculino – 799,00 / até 12x de R$ 80,22

Feminino – 699,00 / até 12x de R$ 70,18

Incluso:

– 5 dias de hospedagem na melhor mansão do brasil

– open bar todos os dias

– 5 pool parties com diferentes atrações

– kit mansão

– segurança 24 horas

– equipe de limpeza todos os dias

– estacionamento

Camarote+Hospedagem

Masculino – 1750,00 / até 12x de R$ 175,70

Feminino – 1850,00 / até 12x de R$ 185,74

Incluso:

– Ingresso com acesso ao camarote para os 4 dias de bloco do urso

– 5 dias de hospedagem na melhor mansão do brasil

– open bar todos os dias

– 5 pool parties com diferentes atrações

– kit mansão

– segurança 24 horas

– equipe de limpeza todos os dias

– estacionamento

VIP+Hospedagem

Masculino – 1490,00 / até 12x de R$ 149,59

Feminino – 1390,00 / até 12x de R$ 139,55

Incluso:

– Ingresso para os 4 dias de bloco do urso

– 5 dias de hospedagem na melhor mansão do brasil

– open bar todos os dias

– 5 pool parties com diferentes atrações

– kit mansão

– segurança 24 horas

– equipe de limpeza todos os dias

– estacionamento

Todos os pacotes com pagamento À VISTA: Desconto de 5% / Caso queira pagar à vista entre em contato com Bruno Zanca (12) 98102-5151

Serviço terceirizado oferecido: praça de alimentação, costureira para customização de abadás, serviço de cabelo, maquiagem e translado mansão – bloco do urso

Informações

Telefone: (12) 98102-5151

Whatsapp: (12) 98102-5151

A Mansão

Uma mega mansão que hospeda e entretêm os visitantes do bloco do urso: o melhor carnaval do brasil! Ainda não sabe o que fazer no carnaval? (saiba mais sobre o bloco do urso: www.blocodourso.com.br ou correiodosul.com) chegou a hora de você também se tornar um urso e passar 6 dias de carnaval na melhor mansão, do melhor carnaval do brasil! A Mansão do Urso completa 9 anos e para o Carnaval de 2019, foi planejado Open Bar todos os dias, 5 Pool Parties, muitas atrações e muitos benefícios em serviço pra você!

