“Um Dia Para Viver”, “Não Se Aceitam Devoluções” e “No Olho do Furacão” no Cinemark no Via Café

NAC

No Olho do Furacão

Um grupo de criminosos planeja roubar 600 milhões de dólares do tesouro americano durante a passagem de um furacão. No entanto, seus planos são interrompidos quando o fenômeno meteorológico atinge o nível 5, considerado o mais grave de todos, e eles precisam do código de segurança que apenas uma funcionária do banco tem conhecimento.