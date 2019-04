Últimos ingressos para show de Mart’nália no Theatro Capitólio

Corra para garantir o seu ingresso para o show de Mart’nália em Varginha. Pela primeira vez na cidade, a cantora vai apresentar seu novo trabalho, Mart’nália canta Vinicius de Moraes. O disco acabou de ser lançado pela Biscoito Fino.

No repertório, além de clássicos do samba, canções como A tonga da mironga do kabuletê, Tarde em Itapoã, Insensatez, Soneto do Corifeu, Sabe você Onde anda você? E Eu sei que vou te amar.

É o segundo show do Na Rota da Boa Música, que trouxe o show acústico do 14 Bis, que se apresentou para uma casa lotada. E que terá ainda o tremendão Erasmo Carlos, pela primeira vez em Varginha.

O show é realizado dentro do Projeto na Rota da Boa Música, que traz para o interior atrações que dificilmente seriam viabilizadas, não fosse a Lei Estadual de Incentivo à Cultura.

Ingressos na Pré-Festa ((Rua Dona Zica, 46A, Vila Pinto – Varginha-MG / Fone: 035 3015.1211 / WhatsApp: 035 99918.2222).

Pela internet: https://www.centraldoseventos.com.br .

O show é promovido pelo projeto Na Rota da Boa Música, realizado pela Plural Cultura e Entretenimento, com o patrocínio da Claro e o incentivo da Lei Estadual de Incentivo à Cultura de Minas Gerais.

Por ser um projeto cultural, o Na Rota presenta como contrapartidas um valor de ingresso mais acessível, a realização de uma peça teatral infantil gratuita e a doação de livros ao final dos shows. Só no primeiro show foram centenas de livros!

Fonte e foto: Assessoria de Comunicação