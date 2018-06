Turnê Nacional “Gonzaguinha, o Eterno Aprendiz Eterno” chega em Varginha

O emocionante musical Gonzaguinha finalmente chega em Varginha no Theatro Municipal Capitólio, onde conta a história de um dos maiores compositores e intérpretes brasileiros, em uma obra que reuni artes cênicas e música.

Com o intuito de preservar a memória desse ícone da MPB, o espetáculo que já foi sucesso em vários lugares do país, vem agora encantar o público sul mineiro, apresentando passagens da vida do artista, que iniciou sua trajetória na década de 60 em meio aos tropeços da ditadura militar, e seguiu cantando seus amores e anseios pela vida.

No palco, sete artistas entre um ator, cantores e uma banda, fazem brilhar ainda mais a obra de Gonzaguinha, que deixou um legado de músicas belíssimas e letras inteligentes que marcam gerações, inclusive através de grandes intérpretes como Maria Bethânia, Elis Regina, Simone, Fagner e muitos outros.

Quatorze músicas que misturam xote, samba, baião e a música romântica do poeta do povo, são apresentadas nesse musical cheio de emoção, que leva o público a sentir de novo o que só as letras especiais de Gonzaguinha conseguem fazer.

FICHA TÉCNICA:

Texto: Gildes Bezerra

Direção: Breno Carvalho

Interpretação: Rogério Silvestre

Direção musical: Rafael Toledo

Bateria: Alcione Ziolkowski

Baixo: Julio Melo

Teclados: Omar Fontes,

Sax e Flauta: Buga

Vozes: Bruna Moraes ,Paulo Tizzo e Rafael Toledo

VARGINHA / MG

THEATRO MUNICIPAL CAPITÓLIO

Dia 30 de junho às 20h

Ingressos: Valor único PROMOCIONAL antecipado de apenas R$30,00

(na bilheteria do teatro, no dia, serão vendidos ao valor de R$60,00 inteira / R$30,00 meia-entrada)

PONTOS DE VENDA:

– Açaí Club – Av. Rio Branco, 399 – Centro – Varginha – 3221-9498.

– Hering Store – Rua Pte. Antônio Carlos, 462 – Centro – Varginha – 99846-5685.

– Strikers Boliche e Chopp – Via Café Garden Shopping – Varginha – 3015-3312.

Ou ainda ONLINE através do site: DIVERTE INGRESSOS – www.diverteingressos.com

(Mais informações: (35) 99129-0061 / (35) 99106-7489 (WhatsApp) – MM PRODUÇÕES ARTÍSTICAS)