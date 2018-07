Turnê 2018 da maior banda de tributo aos Beatles do país chega a Varginha

Chega a Varginha a Turnê 2018 da maior banda de tributo aos Beatles do país, “Beatles 4Ever”. O espetáculo acontece no dia 28 de julho, sábado, às 20h30, no Theatro Capitólio.

O espetáculo é marcado pela fidelidade com que os integrantes apresentam a história dos Beatles. Todas as roupas e adereços são réplicas fiéis dos figurinos utilizados pela banda. A maioria dos instrumentos e amplificadores são da mesma época daqueles utilizados por eles, o que torna a sonoridade mais próxima possível das gravações originais.

As apresentações iniciam-se na fase da “beatlemania”, quando os Beatles usavam seus consagrados terninhos e o corte de cabelo ‘tigelinha’, revolucionário para a época. Em seguida, passamos pela fase psicodélica de álbuns como “Magical Mistery Tour” e “Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band”, que são referência musical até hoje. Por fim, chegamos à última fase dos Beatles, quando já estavam prestes a se separar.

Os ingressos já estão sendo vendidos no valor único promocional antecipado de R$30,00 (trinta reais) nos seguintes pontos de venda:

✔Açaí Club – Av. Rio Branco, 399 – Centro – Varginha – 3221-9498.

✔Hering Store – Rua Pte. Antônio Carlos, 462 – Centro – Varginha – 99846-5685.

✔Strikers Boliche e Chopp – Via Café Garden Shopping – Varginha – 3015-3312.

✔Ou ainda ONLINE através do site DIVERTE INGRESSOS

Mais informações: (35) 99129-0061 / (35) 99106-7489 (WhatsApp) – MM PRODUÇÕES ARTÍSTICAS.

Redação Csul – Iago Almeida