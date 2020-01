‘The Universe – Eu Quero Mais’ – Point promete agitação no final de semana

Pin Compartilhar 0 Compart.

No próximo sábado (19), a festa ‘The Universe – Eu Quero Mais’ agita a Point Music Bar. A partir das 23h, a festa apresenta muito funk/pop e eletrônico aos participantes.

A festa conta com 1 hora de open bar de vodka com energético e diversas atrações (confira no flyer)

Ingressos

R$20,00 (PREÇO ÚNICO)

🔥 Cardápio de promoções 🔞 Proibida a entrada de menores de 18 anos

Evento no Facebook

Confirme presença no evento e fique por dentro de tudo.

Link do evento – https://www.facebook.com/events/2351822975147765/?ti=cl

Cadastro de vans

Para cadastro de vans e informações entre em contato com Enderson (35) 99742-1691.

Endereço

Avenida Francisco Navarra, 296 – 37006-000 – Varginha-MG