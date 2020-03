Tao Valley recebe Vintage Culture dia 4 de abril em Poços de Caldas

Pin Compartilhar 0 Compart.

No próximo dia 4 de abril acontece as comemorações do primeiro ano de vida da TAO Valley, em Poços de Caldas. “Foram muitas emoções e alegrias que compartilhamos juntos até hoje”, informaram os responsáveis pela festa.

E a comemoração será em grande estilo com o fenômeno da música eletrônica, Vintage Culture. Lukas Ruiz, que dispensa qualquer apresentação, fará seu show principal nesta noite de sábado que promete entrar pra história. “Quem faz aniversário é a TAO mas quem ganha esse presente são vocês”.

A festa terá início às 22h. Compre ingresso pelo site https://www.eventbrite.com.br/e/1-ano-tao-valley-com-vintage-culture-tickets-97807066569?aff=ebdssbdestsearch

Line Up

22h – Salla

00h – Meca

02h – RDT

03h30 – Vintage Culture

FIM (only god or Vintage Knows)

Vintage Culture

Lukas Ruiz Hespanhol, mais conhecido como Vintage Culture (Mundo Novo, 7 de julho de 1993), é um DJ e produtor brasileiro de música eletrônica do gênero house music. Vintage Culture teve uma rápida ascensão lançando versões como “Blue Monday” do New Order e “Another Brick in the Wall” de Pink Floyd, que logo começaram a viralizar na rede junto com suas versões de “Bete Balanço” do Cazuza e “Bidolibido” de Fernanda Abreu.

Em 2016, lançou o EP Hollywood pelo selo Ganzá da Skol Music em parceria com a Spinnin Records. Logo depois, com o produtor Slowmotion, emplacou o seu remix de “Drinkee” para a dupla Sofi Tukker lançado pela Ultra Music na posição #4 do chart Dance do Beatport e mesmo depois de um mês de lançamento se manteve no TOP 10 com a mesma.[carece de fontes] Mas foi com “Wild Kidz”, lançada pela Spinnin Records, que Vintage Culture começou a ganhar reconhecimento internacional. A faixa entrou para o “Global Viral” do Spotify e recebeu suporte de Oliver Heldens, EDX e Sam Feldt.

Em 2015, Vintage Culture apareceu em #118 na lista de TOP DJs da revista britânica DJ Magazine e em #2 na lista de melhores DJs brasileiros da House Mag. Em 2017, vintage apareceu em #31 na revista DJ Magazine Além disso, foi eleito o DJ #1 na lista da House Mag em 2016.