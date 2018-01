SUNSET está de volta em Varginha, dia 10 de março

Sucesso em 2017, uma das baladas mais aguardadas de Varginha, está de volta!

O SUNSET mais charmoso da cidade, voltou na sua melhor versão!

Dia 10 de março no Bendito Gole, entraremos no clima de verão, fazendo do seu sábado bem mais que mais que uma simples tarde, o tornaremos um dia Surreal!

Para isso escolhemos um ambiente inédito no segmento de eventos, com excelente estrutura, que será especialmente decorada com a temática da festa, oferecendo qualidade no atendimento e serviços de bar, visto que o evento será totalmente OPEN BAR, além de atrações incríveis.

Aguardem para mais informações!!!

Mais informações Cidade: Varginha Data: 10/03/2018 Local: Bendito Gole Horário: 15h00

Fonte: Varginha Online / Foto: Reprodução