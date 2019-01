Sunset agita Três Pontas dia 12 de janeiro

No próximo dia 12 de janeiro de 2019, Três Pontas se prepara para o melhor Sunset da região para iniciar o ano com chave de ouro. Diversas atrações irão garantir o agito e a diversão durante as oito horas de festa Open Bar. O evento acontece no Clube CCC Três Pontas – Espaço Tenda Cristal.

E as vendas estão a todo vapor para o primeiro grande evento da região, que vai contar com 3 bandas e 3 Dj’s e uma galera muito animada.

Open Bar

Cerveja Devassa + Vodka Orloff + Schweppes + Tequila + Bacardi Ouro + Pinga Azul + Refrigerante + Água

Atrações

AZORRA

DOUGLAS & VINICIUS

SETEMAREZ

DJ CHAPEUZINHO

DJ HOMERO ALVES

DJ ALINE TISO

Pontos de Vendas

– LOJA HERING

– ADEGA CHOPERIA

– BUTIQUIM ADEGA

– PRÉ FESTA VARGINHA

Informações

(35) 3265-4161 // 9 9988-3362 // 9 9721-1013

Espaço reservado

FRONT STAGE RED LABEL as melhores atrações com as melhores bebidas. Espaço reservado com serviços exclusivos. EM BREVE MAIS INFORMAÇÕES!

Redação CSul – Iago Almeida