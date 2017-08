Simone & Simaria e Wesley Safadão levam explosão de sucessos ao palco

Milhões de seguidores na internet, sucessos estourados nas rádios, públicos recordes por onde passam. Com origem no forró eletrônico e inspirados pela “sofrência” e pelo clima de balada, Simone & Simaria e Wesley Safadão conquistaram espaço privilegiado entre as estrelas do universo sertanejo e devem levar legiões de fãs para a arena da Festa do Peão de Barretos (SP) nesta sexta-feira (25).

Eles estão entre as oito atrações musicais previstas para o Parque do Peão, que também terá Thales Lessa, Roby & Thiago, Zé Ricardo & Thiago, Bruno & Barreto, Léo Santana e a dupla Rick & Rangel no Palco Festeja.

Ingressos podem ser comprados pela internet, no site www.totalacesso.com. Para quem ficar de fora, o G1 realiza a transmissão ao vivo da festa. Clique aqui para assistir.

Coleguinhas e Safadão

Com uma carreira em ascensão marcada por sucessos nos quatro cantos do país, a dupla Simone & Simaria é quem começa a festa no palco principal de Barretos nesta sexta, depois das 23h30. Ex-backing vocals de Frank Aguiar, as “coleguinhas” assumiram carreira independente em 2012 e, desde então, não pararam de decolar nas paradas.

Com hits como “Meu violão e nosso cachorro”, as irmãs hoje protagonizam a safra de cantoras que desbancaram os homens no mercado sertanejo. Há quatro meses, elas contabilizaram mais de 370 milhões de visualizações no Youtube com o single “Loka”, ao lado de Anitta.

Seu trabalho mais recente é o projeto “Simone e Simaria Live”, DVD gravado em Goiânia (GO) no final do ano passado, produção que traz canções como “Regime Fechado”, cujo clipe, recheado de famosos, já ultrapassou a marca das 11 milhões de visualizações em pouco mais de uma semana de lançamento. No novo repertório, as cantoras também trazem “126 cabides” e “Duvido você não tomar uma.”

Wesley Safadão é atração desta sexta em Barretos (Foto: Divulgação)

Com a arena já em polvorosa, o cantor Wesley Safadão chega na sequência à 1h para apresentar o resultado do quinto DVD de sua carreira, gravado em Miami. O trabalho lançado no final de julho tem como um dos expoentes a música “Ar condicionado no 15”, com mais de 42 milhões de visualizações no Youtube.

Na estrada há 14 anos, o músico de Fortaleza começou com a banda Garota Safada, onde ganhou notoriedade no Nordeste antes de virar fenômeno nacional com seu forró acelerado.

Depois de emplacar “Camarote“, “Sou Ciumento” e “Meu Coração deu PT”, Safadão apareceu recentemente com “Ressaca de Saudade”, gravado no DVD nos Estados Unidos, e “Ninguém é de ferro“, parceria com Marília Mendonça já vista 120 milhões de vezes no Youtube.

Wesley Safadão recentemente gravou DVD em Miami (Foto: Ederson Lima/Divulgação)

Palco Festeja

A programação no Palco Festeja começa às 21h com Thales Lessa, compositor mineiro de músicas conhecidas nas vozes de artistas como “Humberto & Ronaldo” (“Sou vou beber mais hoje”) e Cristiano Araújo (“Caso indefinido”).

Com “Será que cê deixa” e outros hits, Rick & Rangel continuam a festa às 22h. Conhecidos por músicas como “Sinal disfarçado”, os goianos Zé Ricardo & Thiago se apresentam à 0h. O axé do cantor Léo Santana começa à 1h, seguido por Roby & Thiago, às 2h30.

Ao som de “Farra, Pinga e Foguete” e “Eu Quero É Rolo”, Bruno & Barreto são os últimos a entrar, às 3h30.

Rodeio

Antes dos shows, o estádio recebe, a partir das 18h20, as provas de team penning, em que três competidores a cavalo devem separar animais designados pela arbitragem e os conduzir até um curral em até 60 segundos,

Na sequência, é a vez das competidoras provarem quem é a melhor nos Três Tambores, em que precisam circular os obstáculos no menor tempo. Na mesma modalidade, a arena recebe o projeto Três Tambores Criança, na sequência.

A noite também reserva emoções nas provas de Sela Americana, Bareback e Cutiano, modalidades de montaria a cavalo, além do rodeio de carneiros.

O público ainda confere as montarias em touro pela 25ª edição do Barretos International Rodeo.

Peão cai de touro na terceira noite de montarias em Barretos 2017 (Foto: Érico Andrade/G1)

Barretos em números: veja curiosidades sobre a maior festa de peão da América Latina

Fonte: G1 Sul de Minas