Revéillon Fora do Prumo agitará Campos Gerais

No dia 31 de dezembro, Campos Gerais vai parar. Considerado o maior do Sul de Minas, o Revéillon Fora do Prumo já está anunciando suas atrações:

• DJ Chapeleiro

• A Zorra

• Mc Rick

• André Landim

• Mayron Ribeiro

Serão 10 horas de open bar de cerveja, vodka, corote, suco, catuaba, energético, refrigerante e água.

As vendas já estão liberadas! Garanta seu ingresso com valor promocional de primeiro lote por R$130,00.

Mais informações e comissários oficiais podem ser encontrados através do Facebook oficial do Fora do Prumo: www.facebook.com/pg/ForadoPrumoCG/posts/?ref=page_internal

Instagram: www.instagram.com/reveillonforadoprumo/?igshid=3jeukjrzuvix

Ou com Klayberson Paiva pelo telefone: (35) 98878-8464