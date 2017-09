Nesta quinta-feira (7), será realizado o último dia do Festival de Escondidinho 2017, da Água Doce Cachaçaria de Varginha.

O Festival oferece seis recheios especiais: carne de sol, bacalhau, frango, 4 queijos, brócolis com bacon e palmito.

O cliente pode consumir as versões do prato quantas vezes quiser, das 19 até 22horas, com acompanhamentos como arroz e salada. Tudo isso por R$ 29,00 por pessoa.