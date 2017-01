Quinta da Boa Música terá show duplo

Está confirmada a 251ª edição especial de verão do Projeto Quinta da Boa Música. Nesta semana (19), o evento conta com show duplo das bandas Breaking Band de Varginha e FH4 de Campanha a partir das 20 horas, na plataforma de embarque da antiga Estação Ferroviária de Varginha.

Breaking Band:

A Breaking Band, ex Gambiarra que se apresentou por diversas vezes no QBM, é varginhense e especializada em Indie e Rock clássico, como Arctic Monkeys, Strokes sem deixar de lado as consagradas canções dos Beatles. Na formação os músicos Daniel Oliveira, Guilherme Sampaio, Marcelo Spuri, Thales (Mumu) Camargo e Victor Miamoto.

FH4:

A banda FH4 é da vizinha cidade de Campanha e foi criada em 2010. Vem atuando com sucesso nos principais espaços da região, sendo a segunda vez que se apresentam no QBM. No repertório uma pegada especial para os clássicos do Rock’n Roll internacional como Beatles, Pink Floyd, Led Zeppellin, Deep Purple entre outros, os grandes nomes do Rock Nacional como Cazuza, Capital Inicial e Engenheiros do Hawaii e alguns autorais da banda. Na formação os músicos Fernando Ramos Júnior nos teclados e vocal; João Marcello na bateria e vocal; Othon Carvalho na guitarra e vocal e Nicolas Franco no contra baixo. Segundo os integrantes das bandas um dos momentos marcantes do show serão algumas interpretações pelas duas bandas de consagradas canções do Clube de Esquina.

Para Leandro Acayaba, novo Diretor Superintendente da Fundação, “é muito gratificante ver a satisfação dos músicos e do público com o retorno do Projeto durante as férias e semanalmente o ano todo. Pude observar de perto na última edição o carinho do fiel público com as bandas. Queremos manter este astral bacana o ano todo e sem dúvida, a cada dia aperfeiçoar mais ainda e colocar sempre em destaque a Produção musical das bandas e músicos da cidade e procurar sempre lançar e incentivar grupos novos”, afirma o Diretor Leandro Acayaba.

As bandas interessadas em participar do projeto deverão, inicialmente, solicitar o cadastramento no Sistema Municipal de Cultura, pessoalmente ou por e-mail, de segunda a sexta, no horário comercial na sede administrativa da Fundação Cultural na antiga Estação Ferroviária de Varginha, na Praça Matheus Tavares, 121, centro, telefone (35) 3690 2700.