Happy Garden Itatiaia Férias agita Varginha

Sertanejo, pop rock, MPB. Estes ritmos musicais são bem conhecidos e apreciados pela população do Sul de Minas e que, a partir desta quarta-feira (04/07), serão as atrações do Happy Garden Itatiaia Férias, um happy hour realizado pelo Via Café Garden Shopping, em parceria com a Rádio Itatiaia Sul de Minas. Todas as quartas-feiras do mês de julho, a partir das 19h, haverá música ao vivo em um palco montado bem ao centro da Praça de Alimentação. A cada semana, uma atração musical diferente apresentará ao público do centro de convivências, um repertório eclético e animado. O público não paga para ver as apresentações.

“Para o Via Café Garden Shopping é gratificante promover os shows para os nossos convidados. Sabemos que as pessoas da região têm o shopping como uma grande opção de lazer e entretenimento e, por isso, no mês das férias, em que é possível passar mais tempo dentro do mall, aumentamos também nossas atrações, para agradar ao público de todas as idades”, diz a gestora de Marketing do Via Café Garden Shopping, Mariana Zonta.

Programação:

04/07 – Mayron Ribeiro

11/07 – Nando e Bárbara Kaialla

18/07 – Carol e Mariah

25/07 – Douglas e Vinícius

Fonte: Varginha Online / Foto: Reprodução