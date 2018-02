Giro Folia: No Carnaval de São Lourenço, Bloco do Pijama agita primeiro dia

Para quem pretende passar o Carnaval 2018 no Circuito das Águas, em Minas Gerais, São Lourenço terá 6 dias de festas, com atrações durante a manhã, tarde e noite. O evento começa no dia 8 e vai até o dia 13 de fevereiro.

Suas fontes de água com propriedades terapêuticas fazem da cidade uma estância hidromineral conhecida nacionalmente. O Parque das Águas é a principal atração de São Lourenço, com uma bela área verde em torno do lago e várias fontes para uso dos visitantes.

Programação do Carnaval 2018 em São Lourenço

Dia 08/02 (quinta-feira)

20h – Grito de Carnaval, na Rua Wenceslau Braz – Bateria dos Amigos

Dia 09/02 (sexta-feira)

20h – Concentração para o Desfile do Bloco do Pijama, na Ilha Antônio Dutra

Dia 10/02 (sábado)

Palco II – Calçadão I

10h às 13h – Parece que foi ontem – Dois nas Cordas (grupo marchinha)

14h às 16h – Farofa Mineira

16h às 18h – Bateria dos Amigos +FAVA

20h – Blocos da cidade (DJ’s no intervalo)

23h – Encerramento

Palco principal – Praça Brasil

18h – Abertura

20h – Blue Brasil Sambas Clássicos

22h – Grupo de Dança

24h – Show da Mangueira (Velha Guarda)

02h – DJ’s Apresentação

03h – Encerramento

Dia 11/02 (domingo)

Palco II – Calçadão I

10h às 13h – Parece que foi ontem – Dois nas Cordas (grupo marchinha)

14h às 16h – Farofa Mineira

16h às 18h – Bateria dos amigos + FAVA

20h – Bloco Maomeno (DJ’s intervalo)

23h – Encerramento

Palco principal – Praça Brasil

18h – Abertura

19h – Dj’s

20h – Chegada do Bloco do Pijaminha+ CarnaColors

22h – Banda Patukerê + CarnaColors

02h – DJ’s apresentação

03h – Encerramento

Dia 12/02 (segunda-feira)

Palco II Calçadão 1

10h às 13h – Parece que foi ontem – Dois nas Cordas (grupo marchinha)

14h às 16h – Farofa Mineira

16h às 18h – Bateria dos Amigos + FAVA

20h – Bloco Malacabado (Dj’s intervalo)

23h – Encerramento

Palco principal – Praça Brasil

18h – Abertura

19h – DJ’s

20h – Blue Brasil Sambas clássicos

22h – Grupo de dança

24h – Show Exaltasamba

02h – DJ’s

03h – Encerramento

Dia 13/02 (terça-feira)

Palco II Calçadão 1

10h às 13h – Parece que foi ontem – Dois nas Cordas (grupo marchinha)

14h às 16h – DJ´s Apresentação

16h às 18h Bateria dos Amigos +FAVA

18 às 19h – Dança Zumba

20h – Bloco Dus Tulios (Dj’s intervalo)

22h – Encerramento

Palco Principal

18h – Abertura

19h – Blue Brasil Sambas clássicos

22h – Show Mocidade Independente (Velha Guarda)

24h – Banda Patukerê

03h – Encerramento

* Desfiles de blocos todos os dias

* Apresentações de blocos na Rua Wenceslau Braz

* Bloco do Pijaminha – domingo às 19h – concentração no Teleférico

* Programação sujeita a alterações.

