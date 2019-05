Point Music Bar apresenta a festa Neon neste sábado em Varginha

O novo espaço para os varginhenses, o Point Music Bar já ganhou data de inauguração. Sábado agora, dia 25 de maio, às 22h, a festa Neon agita o público com várias atrações e muito agito e um espaço super temático.

O Point fica localizada na Avenida Francisco Navarro, 296 (em cima do Jornal Correio do Sul).

Segundo Alex Davo, “O POINT Music veio para atender as expectativas do nosso público. Com mais de 10 anos na cena em Varginha agora com um espaço fixo, com festas quase semanas para fazer as noites de sábado muito mais divertidas!”, disse o promoter.

A entrada só será permitida para maiores de 18 anos.

Atrações

Dj Talisson Pereira

Dj André Costa

Dj Ale Davo

Dj Enderson Vítor

Ingressos

Os ingressos estão a venda por apenas R$ 10,00. Informações nos telefones no flyer abaixo.

Fotos: Divulgação