Poços de Caldas sedia 19º Festival Música nas Montanhas até dia 20

Clima ameno, montanhas, natureza exuberante, águas termais, culinária e comércio de alto padrão e uma agenda cultural apresentando grandes nomes da cena erudita nacional e internacional, totalmente gratuita. O convite para um janeiro especial é da 19ª edição do Festival Música nas Montanhas. Há quase duas décadas entre os mais relevantes encontros de música erudita da América Latina, o evento acontece de 11 a 20 de janeiro de 2018, em Poços de Caldas (MG), transformando a cidade ao sul de Minas, na capital brasileira da música clássica, com uma agenda de concertos de alto nível e uma grade de oficinas voltada a todos os instrumentos orquestrais e ao canto.

Para valorizar as vocações acadêmica e de acessibilidade, o Festival – que já tornou-se referência a dezenas de outros no Brasil – inova mais uma vez este ano oferecendo a estudantes de todas as regiões do país e do exterior, a imersão em 33 oficinas gratuitas, além da oferta de bolsas na Ècole Normale de Paris.

De acordo com a organização, o evento deve receber mais de 600 estudantes de diferentes regiões do País e do exterior, além da presença de músicos e professores da Europa, Estados Unidos e de toda a América Latina. Neste ano, o FMM apresenta, ainda, o 1º Encontro de Violoncelos, de 11 a 14 de janeiro.

Em sua 19ª edição, o FMM traz nomes como o do consagrado violeiro Ivan Vilela, além de Gilberto Tinetti, Francisco Campos, Cármelo de los Santos, Elisa Fukuda, Marcelo Jafé, Aldo Mata, Guigla Katsarava, Flávio Augusto, dentre outros grandes nomes do cenário nacional e internacional.

PROGRAMAÇÃO DE CONCERTOS

Ao todo, 25 concertos gratuitos integram a programação diurna e noturna, em quatro séries diferenciadas de espetáculos: A série ‘Concertos Noturnos’ apresenta, além das orquestras e Banda Sinfônica, formações vocais e instrumentais, com espetáculos às 20h30, no Teatro Municipal da Urca.

Dentro da série ‘Instituto Moreira Salles & Museu’ o festival abre espaço para a música de câmara, com programas e formações especiais. Os concertos acadêmicos apresentam o resultado do trabalho realizado nas oficinas pedagógicas e, por fim, através da Série de Concertos Especiais, o repertório erudito é levado a hospitais, asilos, igrejas e até mesmo à zona rural, em uma iniciativa de descentralização do acesso à música de qualidade.

PROGRAMAÇÃO PEDAGÓGICA

Além da agenda de espetáculos, uma relevante programação pedagógica atrai músicos de diversas regiões do Brasil, Europa, Estados Unidos e América Latina, ressaltando a oferta de bolsas internacionais, que enviou à renomada École Normale de Musique de Paris diversos alunos premiados através do Festival. O FMM oferece cursos para todos os instrumentos que integram a orquestra sinfônica, banda sinfônica, canto, coro sinfônico, coro infantil, piano, violão, harpa, lançamentos de livros didáticos, além da agenda de espetáculos de alto nível.

Considerado um dos mais expressivos e importantes festivais do país, o Música nas Montanhas tem sido evidenciado pela mídia especializada, que demonstra sua relevância e potencial transformador, dada a vasta agenda gratuita e ideais de descentralização.

Com equipe de profissionais de qualidade e atuação dinâmica, conta com a assinatura artística do maestro Jean Reis e direção administrativa de Raquel Mantovani, além de uma expressiva equipe de apoio, com nomes como o de Andréa Turato, Maria Inês Lobão, Flávia Granato, Rodrigo Pires, Eldah Drumond, Nivaldo Divanny, Jesuane Salvador, Neide Zanetti e Silas Torriani.

PROGRAMAÇÃO

Promoção da Prefeitura Municipal de Poços de Caldas e produção da Piu Mosso, o Festival Música nas Montanhas é enquadrado nas leis de Incentivo à cultura de Minas Gerais e Rouanet e conta com o patrocínio dos grupos DME, Curimbaba e Togni S/A. A programação completa da 19ª edição do Festival Música nas Montanhas pode ser acessada no www.festivalmusicanasmontanhas.com.br

Fonte: Blog do Madeira / Foto: Ascom do Festival Música nas Montanhas