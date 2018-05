Os Gringos se apresentam nesta Quinta da Boa Música

Composta por quatro americanos e um brasileiro, a banda promete o melhor do blues rock psicodélico

A Fundação Cultural de Varginha confirma a 307ª edição do projeto Quinta da Boa Música nesta quinta-feira (17), às 20horas, na plataforma de embarque da antiga Estação Ferroviária de Varginha. A apresentação é da banda Os Gringos, formada por quatro americanos e um brasileiro. É a segunda vez que ela participa do Quinta. A primeira foi em março de 2017.

Com apresentações energéticas e um visual vintage e psicodélico, Os Gringos serve uma dosagem forte de improviso e ritmos marcantes com a performance única e cativante do vocalista João Castilhos. Além de Castilhos, nascido em Connecticut, a banda é composta por Daniel Friend (guitarrista, de Indiana); Jimmy Huntington (guitarrista, de Ohio), Guilherme Paiva (baterista, de Minas Gerais) e Justin Hansen (baixista, do Oregon).

O repertório é marcado pelo melhor do blues rock psicodélico e autorais. Além de apresentar músicas inéditas do seu terceiro álbum, ainda em fase de composição, os músicos tocarão durante o Quinta da Boa Música as canções prediletas do segundo álbum chamado “The Animal Kingdom”.

Muito bem recebido pela imprensa nacional e internacional, “The Animal Kingdom” foi indicado como o 3º Melhor Disco do Ano pela revista norte-americana, Blues Rock Review. O álbum duplo contém 15 faixas inéditas e foi gravado e mixado no próprio estúdio da banda, o Little Big América, e é distribuído pela Monstro Discos, de Goiânia-GO, uma gravadora independente com presença no mercado nacional.