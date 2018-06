“O Afronto Evolution Black and White Party” neste sábado (16) na Barão da Gamboa, em Três Pontas

No próximo dia 16 de junho, sábado, acontece em Três Pontas a festa “O Afronto Evolution Black and White Party”, na boate Barão da Gamboa. A festa tem início às 22 horas e conta com a apresentação de:

🎵Marlon de Áries- RJ🎶

🎵Fernanda Rodrigues-SP🎶

🎵 Alle Salles (Residente)-Pouso Alegre

🎵Tatto Cruz-Poços de Caldas🎶

🎵Paulo Bonatto-Poços de Caldas🎶

🎵Thiago Sayeg-Poços de Caldas🎶

🎵Alex Davo-Varginha🎶

🎵Enderson Vitor-Varginha🎶

🎵Gui Pessoa (Residente)- Três Pontas

🎵Pamela Portto – Poços de Caldas🎶

🎵Caio Fernandes – Poços de Caldas🎶

🎵Deby Sales – Pouso Alegre🎶

Ingressos

➡ Ingressos promocionais á R$ 20,00 *ESGOTADO

➡ 1º Lote à R$ 30,00

➡ Lista amiga R$30,00

➡ Vans cadastradas R$25,00

Cadastro de Vans e informações com Anderson Felisbino pelo whatsapp (35) 99988-0028 ou telefone (35) 99877-2499.

🔞PROIBIDO PARA MENORES DE 18 ANOS🔞

💳INDISPENSÁVEL A APRESENTAÇÃO DE UM DOCUMENTO COM FOTO 📷

Barão da Gamboa

Rua Ismael de Souza, 53 – Centro, Três Pontas – MG

Telefone: (35) 3265-4161

Mais informações entre em contato

Anderson Felisbino – (35) 99877-2499

Arthur Brito – (35) 99862-7956

Junior Santos – (35) 99713-0997

Well Gomes – (35) 99909-8171

Página do evento no Facebook: https://www.facebook.com/events/2050795071830915/?ti=cl

Redação CSul – Iago Almeida