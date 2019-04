Neste sábado, Gusttavo Lima e Dub Dogz agitam Velório do Carneiro em Alfenas; compre seu ingresso na Pré Festa

A maior cervejada universitária do país está chegando! Na edição deste ano, Gusttavo Lima e Dub Dogz agitarão a festa, deixando o público ainda mais animado. O evento será realizado no Loteamento do Trevo em Alfenas-MG neste sábado (6).

A festa

Há 20 anos, a festa Velório do Carneiro reúne estudantes vindos de todos os cantos do Brasil para o município de Alfenas, em Minas Gerais. O que começou com uma reunião entre amigos, é, hoje, motivo de muito orgulho. Um verdadeiro ponto de encontro entre a música, pessoas bonitas e a vontade de celebrar.

Apesar das 20 edições terem sido um sucesso, a produção ainda promete inovar. Novas atrações e nomes consolidados do Sertanejo, Pop, Axé e música eletrônica são os diferenciais. Isso sem falar no open bar com oito carretas de cerveja totalmente liberada, churrasco e caipirinha, na pista; além de vodca, whisky, energético, frios e salgados, no camarote.

Setores

O espaço reservado do camarote tem vantagens premium, além dos benefícios já conhecidos e livre acesso à pista. Os ingressos são limitados, para preservar o conforto desse espaço.

Pista – Churrasco, Cerveja, Caipirinha, Refrigerante e Água

Camarote – Churrasco, Open pista + Vodka Absolut, Whisky Ballantines, Energético, Gin Tanqueray, Refrigerante, Salgados e Frios – banheiros exclusivo

Ingressos

Em Varginha, os ingressos podem ser adquiridos na Pré Festa Ingressos: (35) 3015-1211. A Pré Festa é ponto oficial do evento e fica localizado na Rua Dona Zica, 46 A – Vila Pinto, Varginha – MG, 37010-570.

Não compre ingressos de desconhecidos ou de vendedores não credenciados. Procure o Pré Festa.

https://www.facebook.com/prefestaingressos/

https://www.facebook.com/events/345239892724414/?ti=ia

Páginas

https://www.facebook.com/veloriodocarneiroalfenas

http://www.veloriodocarneiro.com.br/2019/index.asp