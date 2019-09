Nando Reis leva turnê “Esse Amor Sem Preconceito” à Três Pontas

Pin Compartilhar 0 Compart.

No sábado, dia 12 de outubro, Três Pontas receberá a turnê “Esse Amor Sem Preconceito”, a partir das 21h, no pátio do Estádio Municipal (Praça Pref. Francisco José de Brito, 82 – Centro, 37190-000).

De volta à estrada, o cantor e compositor paulistano traça paralelos poéticos e musicais entre sua obra autoral e os clássicos de Roberto Carlos. O espetáculo se baseia no novo álbum de Nando.

O roteiro do show parte da ligação pessoal de Nando Reis com a música de Roberto Carlos. Para conectar a relação entre os dois compositores, a turnê foi batizada com verso da canção “Amada Amante” (Roberto Carlos/ Erasmo Carlos), primeiro single do novo trabalho de Nando Reis.

Não vão faltar no setlist os maiores sucessos de Nando, como “O Segundo Sol”, “Luz dos Olhos”, “Relicário”, “All Star” e tantos outros.

Confirme presença no evento oficial no Facebook: www.facebook.com/events/654246844986006/

Mais informações e ingressos podem ser acessados pelo: www.ipass.com.br/(X(1)S(xuxx3vfulc1qa1otegekuo45))/nandoreiseosinfernais?AspxAutoDetectCookieSupport=1&fbclid=IwAR2Gs4nfYJ7eY8Z_5qYNr4bE0lPdb4reKteZN_HTq6TioKjkKyNfgQ2x9ts

Setores

Pista: venda de alimentos e bebidas. Praça de alimentação em prol do Hospital São Francisco de Assis;

Área VIP: open bar com cerveja, vodka, catuaba, refrigerante e água;

Camarote: open bar com chopp puro malte, chopp de vinho, chopp black, whisky, vodka, catuaba, energético, suco, refrigerante, água e open food.

Pontos de vendas