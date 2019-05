Na Rota da Boa Música – Erasmo Carlos apresenta novo trabalho “…Amor é Isso” em Varginha

O show será no sábado (11), no Theatro Municipal Capitólio, dentro do Projeto Na Rota da Boa música. O novo trabalho do “Tremendão” traz parcerias com Emicida, Marcelo Camelo, Marisa Monte, Adriana Calcanhoto. Últimos ingressos na Pré-Festa (Rua Dona Zica, 46A, Vila Pinto – Varginha-MG / Fone: 035 3015.1211 / WhatsApp: 035 99918.2222). Pela internet, as vendas são pelo site https://www.centraldoseventos.com.br.

É a nova turnê: “Só sou feliz enquanto estiver nos palcos!”. Com esta frase Erasmo Carlos resume de forma definitiva onde se sente melhor . Entre seus eternos sucessos e o frescor de músicas novas, Erasmo emociona no seu novo show que segue em turnê nacional.

O momento artístico é único na vida deste carioca que completa este ano 77 anos de vida. Além do álbum de inéditas, Erasmo atua no filme”PARAÍSO PERDIDO”, onde vive o personagem José. Além de ter sua vida emplacada nas telonas, no longa”MINHA FAMA DE MAU”, interpretada por Chay Suede, que mostra a vida do Tremendão desde sua infância, passando pela Jovem Guarda e o estouro artístico .

E, também, Erasmo Carlos recebeu, em Las Vegas, o Prêmio Grammy Latino por Excelência da Língua Portuguesa. Que ano, hein?!

A música “Amor é Isso” acaba de ser escolhida como tema da nova fase de “Malhação”, quase íamos nos esquecendo de falar! Depois de uma trilogia em que o rock and roll era o foco principal, Erasmo dedica seu novo álbum ao gênero canção.

“Amor É Isso”, 31º trabalho do cantor e compositor carioca em 53 anos de carreira fonográfica, retoma a trilha explorada no clássico LP “Carlos, Erasmo”, lançado pelo cantor em 1971 e que se tornaria referência fundamental aos artistas da geração da música brasileira do século 21.

Um lançamento Som Livre, o álbum completo chega às plataformas de música nesta sexta-feira, 18 de maio e, ainda este mês, estará disponível em CD nas lojas de todo país. Em 12 faixas inéditas, Erasmo abre parcerias com Emicida, Dadi Carvalho, Adriana Calcanhotto, Samuel Rosa e até Tim Maia. E retoma o trabalho com parceiros de outros tempos, como Arnaldo Antunes e Marisa Monte.

Há também canções escritas especialmente para ele por Nando Reis e Marcelo Camelo, além da faixa “Não Existe Saudade no Cosmos”, de Teago Oliveira, lançada como primeiro single. Completando o repertório, três faixas escritas por Erasmo sozinho.

SERVIÇO

…Amor é Isso

Show de Erasmo Carlos

Dia 11/5, no Theatro Municipal Capitólio, 21h

Pede-se a doação de um livro, que será repassada a uma biblioteca comunitária do Sul de Minas

Valores dos ingressos: R$ 50,00 (inteira) / R$ 25,00 (meia entrada)

Ponto de venda: Pré-Festa Ingressos – Rua Dona Zica, 46 A – Vila Pinto. Telefone: (35) 3015.1211

Venda de ingressos on line: https://www.centraldoseventos.com.br (será acrescida taxa de conveniência da operadora de ingressos, caso a compra seja feita pelo site)

Informações, via WhatsApp: (35) 99918.2222 (Pré-Fest@ Ingressos)

Classificação Etária: Livre

Fonte e fotos: Assessoria de Comunicação