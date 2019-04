Mumuzinho apresenta show “A Voz do Meu Samba” em Varginha

Entre os dias 12 e 14 de abril, sexta-feira à domingo, a festa “Badalaê” agita Varginha, no Parque de Exposições da cidade. Na sexta (12), Mumuzinho chega para abrir as comemorações com o show do recente DVD “A Voz do Meu Samba”. George Luiz e Grupo Envolvência também se apresentam no mesmo dia.

A apresentação passa pelas variadas vertentes do samba de Mumuzinho, que vão do partido alto ao romântico, passando por samba de raiz e pagode.

No repertório, só do novo trabalho são 20 canções, sendo 11 inéditas em sua voz e interpretação. O samba acelerado “Eu Mereço Ser Feliz” resume bem o espírito astral elevado, que é, aliás, marca característica de Mumuzinho.

O romantismo do samba fica exposto com as músicas “Uma Noite 5 Estrelas”, “Homem Perfeito”, “Dois Adolescentes” e “Um Lindo Sentimento”, que fazem parte das inéditas. Ensanduichada entre elas, a animação ganha carga extra com “Curto Circuito”.

“Dengo Nego” é outro hit. O single ficou entre novembro de 2017 e agosto de 2018, entre as Top 10 mais tocadas no Brasil no gênero pagode. “Não Sou de Ferro” tem a marca romântica do cantor, enquanto em “Barreira que Anda” ele brinca com métrica hip hop.

“Fulminante”, claro, não fica de fora, assim como tantas outras canções já conhecidas do público.

Banda

Broa – bateria

Marquinhos Santos – contra baixo

Cezar Rocha – violão

Juninho Rezende – cavaco

Nélio Júnior – direção musical e teclados

Márcio Kuko – percussão

Nego – percussão

William Will – percussão

Eddy Flash – backvocal

Fabiano dos Anjos – backvocal

Atrações

Sexta 12/04 – 20h

Mumuzinho

Grupo Envolvência

Jorge Luiz

Sábado 13/04 – 20h

Dj Chapelzinho

Rafael Rodolfo & Banda (Sertanejo Univ.)

Banda KidMais (Axé)

Domingo 14/04 – 16h

Apreza

Maycon Mendes (Sertanejo Univ.)

Joel Jr. (Sertanejo Univ.)

Turma do Brechó

Assessoria de Imprensa / Mumuzinho