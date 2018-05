Luan Santana e Zé Neto e Cristiano se apresentam na EXPAI 2018 em São Vicente de Minas

Entre os dias 30/05 e 03/06 acontece em São Vicente de Minas, a 28ª EXPAI (Exposição de Pequenos Animais), no Parque de Exposições Osvaldo Andrade Reis.

O Rodeio acontece na quinta-feira, às 20 horas, e sexta-feira e sábado, às 21 horas. As grandes atrações do ano são os shows com a Dupla Zé Neto e Cristiano e Luan Santana, pela primeira vez na região.

Programação

Quarta (30/05) – Renan e Rodrigo e Kamikase

Quinta (31/05) – Neto e Alessandro e Banda Adrenalina

Sexta (01/06) – Zé Neto e Cristiano e Os Boiadeiros

Sábado (02/05) – Luan Santana e Erick Bruno e Gustavo

Domingo (03/05) – Grupo Sintonia e Os Tigres do Forró

Ingressos

Passaporte: 90,00

Individual: 50,00

Pontos de Vendas

SÃO VICENTE DE MINAS

Coreto

Horário: 9:00h às 12:00h e de 13:30h às 20:00h

Local: Praça Governador Valadares, Centro.

Bar e Mercado do Cláudio



Aroma Café



Rosa Motos