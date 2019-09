Imperdível – Festa Animalize promete lotar Disco Hyppe em Pouso Alegre neste sábado

Pin Compartilhar 0 Compart.

Neste sábado, 21 de setembro, Pouso Alegre receberá a festa Animalize a partir das 23h. Com promessa de casa cheia, a Disco Hyppe recebe um time de Dj’s que são sucesso por onde passam.

Pra quem pensa que festa é só curtição, a produção lança uma ação em prol do meio ambiente: a cada ingresso vendido, uma árvore será plantada.

Open bar

A festa contará com uma hora de open bar de vodka com energético ou vodka com suco. Chegue cedo e garanta essa promoção imperdível e que é sucesso na casa.

Ingressos

Antecipado R$ 25,00

Lista amiga R$ 30,00

Portaria R$ 35,00

Informações e cadastro de vans

Said Laraia – (35) 99133-4031