Humorista Jonathan Nemer, fenômeno da internet, se apresenta dia 16 no Theatro Capitólio

O fenômeno da internet com mais de 280 milhões de visualizações no YouTube, o humorista Jonathan Nemer se apresenta em Varginha na sexta-feira, 16 de fevereiro, às 20h30, no Theatro Capitólio.

Sobre Jonathan Nemer Natural de São Paulo, Jonathan é formado em direito, mas foi o humor que as abriu portas para o jovem. Participou como ator e roteirista dos filmes de comédia infantil Sou Diferente (2005) e Tudo de Bom – O Filme (2009), e em 2010, começou a publicar vídeos de humor e paródias em seu canal pessoal no YouTube. A partir daí, ganhou projeção nacional. Já conhecido na internet, ele estreou em 2013 o canal Desconfinados, em parceria com Thiago Baldo. Aos 31 anos, o youtuber chega a Varginha como um dos principais fenômenos da internet no Brasil. Em sua apresentação, ele interage com o público durante todo o evento, estimado em 80 minutos. Seu principal diferencial é fazer um show com censura livre, arrancando gargalhadas de toda a família.

Fonte: Varginha Online / Foto: Reprodução