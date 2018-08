“Hot Sunday – Pool Party” dia 5 em Pouso Alegre

Neste sábado (5), véspera de feriado, acontece em Pouso Alegre a festa “Hot Sunday – Pool Party”. O evento acontece no Pool Bar, na rodovia MG 179, no KM89, bairro Afonsos.

A festa terá uma hora de Open Bar de Sex On The Beach, Show Temático, Hostess, Tekiloka, Fotógrafo, Decoração Temática, Brindes e Promoções no Bar.

🔞 Proibida entrada de menores de 18 anos.

🌴 Página do evento no Facebook: https://www.facebook.com/events/208589419827815/

Caravanas Cadastradas

✔ Areado

Luciana Brito (35) 99803-3510

✔ Varginha e Três Corações

Holly Streyzzanghd (35) 98894-3955

Leonardo Meinezer (35) 99871-7311

Hiatson Bastos (35) 98409-6520

✔ Poços de Caldas

Thiago Almeida (35) 99193-2974

✔ Borda da Mata

Cibeli Brentegami (35) 99950-9299

✔ Itajubá

Rithely Simpson (35) 98708-9726

Entrada

Antecipado: Ronan Cabeleireiro e comissários à R$ 20,00

Portaria: Preço único à R$ 25,00

