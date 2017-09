Neste sábado (02) tem show da banda Amy Lee (Tributo de Amy Winehouse e Rita Lee) no Help Pub. No repertório, Pop Rock.

Mais informações:

Cidade: Varginha

Data: 02/09/2017

Local: Help Pub

Endereço: Rua Cambuquira, 11 – Jardim Andere

Horário: 22h30