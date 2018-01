No dia 27 de Janeiro acontece a festa “Gold Tronic” no Gold Play. A balada vai ter bastante eletrônico com Coast, Lara Zangaro e Cluster.

Mais informações Cidade: Varginha Data: 27/01/2018 Local: Gold Play Endereço: Alameda Otávio Marques de Paiva , 195 – Santa Luíza Horário: 22h00 Valor do Ingresso: Pontos de venda: Informações: (35) 9-88034528

Fonte: Varginha Online / Foto: Reprodução