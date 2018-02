Giro Folia: Carnaval em Muzambinho tem Anitta, Gusttavo Lima, Dennis DJ e Tomate entre as principais atrações

O Carnaval de Muzambinho tem tudo para se tornar um dos destaques deste ano no interior do estado. Afinal, são dois eventos: o carnaval de rua organizado pela prefeitura e a festa do “Bloco Vermes e Cia”.

O carnaval de rua conta com 10 atrações musicais de ritmos variados e vai de 09 a 13 de fevereiro. A festa do “Bloco Vermes e Cia” possui 14 apresentações que incluem alguns dos maiores destaques nacionais na atualidade, com duração de 10 a 13 de fevereiro.

Atrações do Carnaval 2018 em Muzambinho

Dias 09 a 13 (datas de cada show a confirmar)

Alysson e Adysson

Octopus Live

Banda Madre Santo

Baile do Suspectus

Banda Lemon

Rodrigo Lessa e Miguel

Douglas & Vinícius

Sr. Dota

Milena Resende DJ

Diogo & Giovani

Programação do “Bloco Vermes e Cia”

Dia 10/02 (sábado)

Anitta

Henrique e Juliano

MC Kevinho

Felguk

Dia 11/02 (domingo)

Gusttavo Lima

Léo Santana

Vintage Culture

Chemical Surf

Dia 12/02 (segunda-feira)

Dennis DJ

Henrique e Diego

Molejo

Dia 13/02 (terça-feira)

Douglas e Vinícius

Tomate

Bonde do Tigrão

Fonte: Malas pra que te quero / Foto: Reprodução